Divieto di multiproprietà rinviato alla stagione 2028/29, Fc Lamezia Terme ora in attesa della composizione del girone I

Riunione del Consiglio Federale di interesse anche per il Lamezia Terme questa mattina.

Dalle prime informazioni emerse si è confermata la possibilità di iscrizione per il Catania, che andrà quindi inserito nel girone I della serie D se entro il 4 agosto avrà presentato tutta la documentazione richiesta (compreso un contributo di 750.000 euro), e prossima settimana si terrà il consiglio direttivo della Lnd per valutare il numero delle squadre ammesse alla luce dei ricorsi alla Covisod (obiettivo sarà quello di avere un numero pari di contendenti non inferiore alle 162 unità che dovrebbe essere il format ricercato, ma al momento le aventi diritto sarebbero 169, con Giorgione in tal caso prima candidata al ripescaggio).

Nel frattempo dopo la seduta del 2 agosto il Tar si esprimerà sui ricorsi di Campobasso e Teramo, oggi fuori dalla serie C, il cui posto dovrebbe essere preso da Fermana e Torres, con quindi ricadute anche sull’Interregionale (le escluse dalla serie C non avrebbero ad oggi un posto assicurato in serie D).

Salto di categoria che spererebbe di poter effettuare anche la compagine lametina gialloblu, che per almeno qualche altra stagione potrà condividere anche la presidenza con la Reggina senza problemi di regolarità.

Ad annunciarlo è il Napoli, con De Laurentis ad avere il controllo anche sul Bari nei professionisti, spiegando che «la modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche». Nello specifico modificata la norma transitoria dell’articolo 16-bis delle NOIF, prorogando la scadenza per il divieto delle multiproprietà (anche per società non partecipanti allo stesso campionato) all’inizio della stagione 2028/2029.

«Siamo soddisfatti e contenti di questa modifica – proseguono congiuntamente i Presidenti del Napoli e del Bari – e desideriamo ringraziare tutto il Consiglio Federale, ed in particolare il Presidente della Federazione Gabriele Gravina, per l’impegno e la volontà manifestata in questa occasione. Abbiamo già comunicato alla Federazione che rinunceremo al ricorso presentato nei giorni scorsi al Collegio di Garanzia dello Sport e ad ogni altra azione anche di natura risarcitoria, perché riteniamo sia arrivato il momento di aprire una pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e sullo spirito di collaborazione».