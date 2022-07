Il difensore Davide Lombardo nuovo tesserato dal Sambiase

L’A.S.D. Sambiase Calcio 1923 comunica di essersi assicurata per la stagione 2022-2023 le prestazioni sportive del difensore Davide Lombardo.

Nato a Chiaravalle Centrale il 12.07.1988, Lombardo ha già vestito in passato la maglia giallorossa del Sambiase nella stagione 2007/2008 in Eccellenza.

In carriera vanta poi esperienze, sempre in Eccellenza, con le maglie di Taurianovese, Virtus Soverato, Guardavalle, e in Promozione con quelle di Locri, Capo Vaticano, Davoli, Cotronei e Soriano.

Nelle ultime stagioni ha giocato in Toscana con il Firenze Ovest (prima in Promozione e quindi in Eccellenza).

Un nuovo elemento di grande affidabilità ed esperienza per la retroguardia giallorossa, pronto a lottare assieme ai compagni per raggiungere importanti traguardi.