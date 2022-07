Ha preso il via mercoledì scorso la seconda edizione del Gizzeria Wind Fest. Evento organizzato da Gizzeria Kite nella cornice del CoolBay Resort. Sport, musica e divertimento, oltre che anche degli stand espositivi, che durerà fino a domenica 31.

Sei le discipline complessive ossia kite/wing, sup, basket, pesistica, beach soccer e beach volley nelle quali si sfideranno squadre composte da almeno 5 partecipanti. Durante le giornate di sport sono previsti ulteriori momenti di socializzazione e di svago: infatti a competizioni terminate, nella giornata seguiranno cocktail, aperitivi e apericena seguiti, sabato 30, da concerto e dj-set dalle 18.00 in poi, per una settimana di sport e intrattenimento.

Quanto alle attività disco, sabato 30 sarà presente Ananesworld per un week end come sempre di alto livello al CoolBay Resort di Gizzeria Lido.