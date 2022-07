Il Sambiase tessera anche Giuseppe Scarpino

L’A.S.D. Sambiase Calcio 1923 comunica di essersi assicurata per la stagione 2022-2023 le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Scarpino.

Nato a Soveria Mannelli il 13.09.1991, Giuseppe è cresciuto calcisticamente proprio nel Sambiase con cui ha esordito in Eccellenza, andando anche in gol, a soli 15 anni. Quindi il trasferimento alla Berretti della Vigor Lamezia, in C2, prima di lasciare temporaneamente il calcio per dedicarsi agli studi. Rientrato a Lamezia ha deciso di tornare in campo tornando a vestire, nelle ultime stagioni, la maglia della Vigor.

Prima punta esperta, abile nel far salire la squadra e mettere in apprensione la retroguardia ospite, Scarpino è un ulteriore risorsa a disposizione del Sambiase, dove ritroverà anche il fratello Paolo.