Serie d

Marko Zulj ufficializzato dal Fc Lamezia Terme

Per il neo difensore gialloblu prima esperienza in Italia, dopo aver girato anche in Slovenia e Croazia, ultima esperienza in Bosnia.

Più informazioni su Lamezia Terme









La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione 2022/23 del calciatore Marko Zulj. Classe 1996, il difensore proviene dalla massima serie bosniaca. Per il neo difensore gialloblu prima esperienza in Italia, dopo aver girato anche in Slovenia e Croazia.