“SBS in centro” basket e beach volley a Lamezia Terme

La Seila Beach Sport è pronta a ripartire con “SBS in centro” nel cuore di Lamezia Terme. Questo fine settimana si svolgeranno un torneo di street basket e uno di beach volley.

Sarà corso Giovanni Nicotera a ospitare l’inizio del Basket Summer Tour, all’interno della più ampia manifestazione “SBS in Centro”, un 3vs3 che promette scintille, in collaborazione con Basketball Lamezia. Grazie anche alla proficua collaborazione con Nibiru Events, il torneo vedrà ai nastri di partenza 2 categorie: open e under 16, gara di tiro e tanti premi per i partecipanti. I vincitori inoltre staccheranno il pass per le finali nazionali del circuito LB3.

Spazio anche al beach volley di serie B1 nazionale (con montepremi di 2500 euro), a scendere in campo saranno 12 coppie maschili provenienti da ogni regione della nostra Penisola. Dal pomeriggio alla notte, senza un attimo di pausa, tutti potranno godersi questo spettacolo unico.

La SBS non si ferma un attimo ed è già pronta a organizzare l’1 e 2 ottobre al Coolbay il Gran Galà del BPER Banca AIBVC Italia Tour, una manifestazione che ospiterà i migliori giocatori di beach volley. A tutti si darà la possibilità di vivere il territorio e godersi le bellezze della Calabria.