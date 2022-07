Domani prima sgambata per l’Fc Lamezia Terme contro Stelle Azzurre Silana con due ufficializzazioni in canna

Dopo la sgambata della juniores in favore della prima squadra della Reggina al “Guido D’Ippolito”, primo allenamento congiunto anche per l’Fc Lamezia Terme di mister Novelli.

Domani alle 17:30, presso il campo sportivo “Mellaro”, primo test stagionale dopo i primi giorni di preparazione con le Stelle Azzurre Silana, compagine di Prima Categoria.

Tra le prossime ufficializzazioni gialloblu dovrebbe esserci Federico Mataloni, portiere classe 2002 scuola Siena titolare nella seconda metà della stagione 2020/21 con il Grassina in serie D girone E (12 presenze, 18 gol subiti).

In ritiro anche Simone De Marco, centrocampista classe 1994 arrivato lo scorso anno a gennaio con 12 presenze all’attivo.

In attacco presente anche il centravanti francese Yann Fangwa, classe 2001 di 190 centimetri, votato la scorsa stagione miglior giocatore dell’Eccellenza sarda con 17 reti in forza al Monastir dopo le 18 presenze in due anni in serie D con il Muravera.