Manca il parere positivo della commissione per carenza di documenti, cambia location “SBS al centro”

L’“SBS al centro”, organizzato dalla Seila Beach Sport, non si è svolto per mancato assenso da parte della commissione di vigilanza, con la stessa organizzazione a chiarire i risvolti della vicenda.

«Due giorni prima si è svolta negli uffici comunali la conferenza dei servizi, dove erano presenti il Sindaco Paolo Mascaro, l’Assessore allo Sport Luisa Vaccaro, il Capo della Polizia Municipale Aldo Rubino. Durante l’incontro è stata richiesta, alla domanda già presentata, l’integrazione della SCIA (manifestazioni spettacolo temporanee) per poter permettere di deviare il traffico locale, bloccare la zona 48 ore prima per l’allestimento del campo da basket 3vs3 e di quello da beach volley. Lo stesso Comune lametino aveva anche fornito le transenne per delimitare l’area dedicata» ricordano gli organizzatori, «la SCIA è stata depositata presso gli uffici preposti alle 12:42 e protocollata ieri. Attorno alle 16, quando sono arrivati i camion con la sabbia per iniziare i lavori, il Capo della Polizia Municipale non ha permesso l’accesso, negando di fatto la manifestazione. Il Sindaco e l’Assessore allo Sport, contattati per una spiegazione sull’accaduto e sul motivo di questo diniego, non si sono fatti trovare».

La mancanza di un’ordinanza è legata al mancato pronunciamento della commissione, che aveva richiesto il completamento della documentazione arrivato solo nella giornata stessa della manifestazione (quindi 24 ore dopo), impedendo così una nuova seduta di commissione (dove sono presenti non solo i rappresentanti del Comune, ma anche degli altri organismi coinvolti) per esprimere l’autorizzazione.

«Mi sembra una storia assurda – dice Ilaria Perri, Presidente della SBS -. Abbiamo iniziato a lavorare a questo evento da maggio, chiedendo tutti i permessi e facendo i passi giusti. Poi 24 ore prima la situazione era sotto controllo, ci avevano assicurato che una volta arrivata la SCIA non ci sarebbero stati problemi. Pretendiamo una spiegazione, perchè per un intoppo (non sappiamo quale) non abbiamo potuto dare vita a un evento unico e spettacolare con giocatori provenienti da ogni parte d’Italia. Non abbiamo fatto una bella figura, noi come organizzatori, ma soprattutto come calabresi. Tutti i politici si erano spesi venerdì 3 giugno in conferenza stampa, lodando l’iniziativa davanti ai media e alle emittenti nazionali televisive. Ora che facciamo? Chi ci ripaga dei soldi, della fatica e del tempo spesi? Chi ripaga le attività ricettive e gastronomiche per il mancato arrivo dei giocatori? E la gente di Lamezia Terme a questo spettacolo mancato? Ringraziamo gli atleti per la pazienza, gli sponsor che ci hanno sostenuto e continuano a farlo nonostante le disavventure, i nostri compagni di avventura della Nibiru Sport Tournament e la Ditta Pironaggi. Infine le persone che passando hanno espresso parole di solidarietà. Nonostante tutto la Seila va avanti”. Infatti oggi e domani si svolgerà il torneo di basket al Circolo Padel & Tennis Coolbay, località Marinella, e quello di beach volley al lido Coolbay di Gizzeria».