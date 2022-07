Termina 8-1 il primo allenamento congiunto del Fc Lamezia Terme dopo l’inizio del ritiro a Lorica avvenuto mercoledì.

Conto la formazione di Prima Categoria della Stelle Azzurra Silana in rete Fangwa, Addessi (2), Terranova (2), De Marco, Monteleone (2).

Ufficiali oggi intanto anche i nuovi approdi due ex gialloblu: il portiere Lai ha firmato per il Cosenza in serie B, il centrocampista Bernardi in Promozione con la Vigor Lamezia.