Reggina in ritiro al “Guido D’Ippolito” fino alla sfida di Coppa Italia in programma venerdì a Genova

Dopo aver affrontato in allenamento congiunto la juniores del Fc Lamezia Terme, la Reggina torna al “Guido D’Ippolito” che, anche se ancora senza un affidamento ufficiale, è in gestione proprio alla società gialloblu (unica a presentare domanda su Mepa proprio per il periodo dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2027).

Agli ordini di mister Inzaghi e del suo staff, gli amaranto sosterranno la seconda parte del ritiro pre-campionato a Lamezia Terme, laddove rimarranno fino alla partenza per la gara di Coppa Italia sul campo della Sampdoria prevista per venerdì.

Di seguito l’elenco dei calciatori convocati: