Conclusa la seconda edizione del Gizzeria Wind Fest, tenutasi presso il Coolbay resort dal 27 al 31 luglio, organizzato da Gizzeria Kite School.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose squadre (da almeno 5 partecipanti) dilettarsi in 6 discipline complessive ossia kite/wing, sup, basket, pesistica, beach soccer e beach volley. Inoltre si è tenuto anche il “Rollerblade contest” in collaborazione con l’associazione Pattinaggio Lamezia, con tantissimi pattinatori che hanno gareggiato tra di loro grazie alla passione per i rollerblade, ed il “Break dance contest” con numerosi b-boy ed i loro passi e acrobazie sotto il beat di Dj Host Telemare.

«Sono molto contento che l’evento sia riuscito con successo anche quest’anno», afferma Paolo Dodaro di Gizzeria Kite, «sono state giornate di sport e divertimento assoluto. Il tutto accompagnato da musica e aperitivi nella splendida cornice del Coolbay resort».

Inoltre nel week end 30/31 luglio sempre presso il Coolbay resort si è svolto il torneo B1 di beach volley nazionale maschile organizzato da Seila Beach Sport con la partecipazione di ben 12 coppie. Ad aggiudicarsi il torneo è stata l’accoppiata Luisetto/Spadoni che oltre ai punti utili per la classifica del campionato italiano si è aggiudicata anche il montepremi finale. A seguire in seconda posizione la coppia Titta/Pizzichini mentre terzo il duo Pizzileo/Carucci.