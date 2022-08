Da domani primo torneo di padel per principianti nel campo comunale di Carlopoli

Il Comune di Carlopoli favorisce il diritto allo sport promuovendo la pratica sportiva quale elemento indispensabile nella crescita civile e sociale della comunità. L’attuale amministrazione comunale ha realizzato, con un contributo ministeriale, il primo campo da padel presente nel territorio installandolo su un’area comunale in completo stato di abbandono.

Al fine di garantirne la più ampia fruizione e scongiurare potenziali fenomeni di degrado si è proceduto ad affidare la gestione dell’impianto all’unica associazione sportiva regolarmente costituita nel nostro territorio “Asd Tennis Padel”. Tale associazione è composta da appassionati ed esperti del settore alla cui guida è stato posto Giuseppe Scalise.

Le tariffe che verranno applicate per la fruizione del campo sono molto basse rispetto alla media nazionale e regionale, il minimo sufficiente per poter garantirne un’efficiente manutenzione e controllo. Per i disabili l’impianto sportivo può essere goduto gratuitamente.

L’associazione ha organizzato il primo torneo di Padel Home Edition a Carlopoli, la cui iscrizione è riservata solo a principianti. L’evento si svolgerà dal 3 al 5 agosto 2022.