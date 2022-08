Organizzato da Seila Beach Sport, il torneo di beach volley federale di categoria B1 con in campo 12 tra le migliori coppie nazionali si è svolto al Coolbay di Gizzeria.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Michele Luisetto e Giacomo Spadoni che, grazie a un percorso netto, sono arrivati fino alla finale dove hanno battuto per 2-1 (21-12, 20-22, 15-12) Matteo Pizzichini e Giacomo Titta, vincitori tre settimane fa sullo stesso arenile. Terzo posto per Carucci-Pizzileo.

Foto 3 di 3





«Stiamo molto bene fisicamente e stiamo ottenendo dei bei risultati – hanno dichiarato i due vincitori – è stato un bel torneo, livello alto e anche molto ben organizzato. Non eravamo mai venuti in questa location ed è stato molto bello. Ora continuiamo la nostra avventura tra B1 e campionato italiano, siamo molto concentrati e determinati, vogliamo esser protagonisti in una stagione che ci sta già regalando delle soddisfazioni».

Grande spettacolo per quanto riguarda il torneo 3 contro 3 di basket che si è svolto al Circolo Padel & Tennis Coolbay, località Marinella. Grande partecipazione di pubblico e coinvolgimento delle squadre. A conquistare il successo è stata la formazione locale di “Te lo dico dopo”, composta da Davide Piccione, Giuseppe Viterbo, Pier Francesco Mercurio, Alfredo Lazzarotti. Matteo Bosone.