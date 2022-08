Secondo nuovo arrivo per il Basketball Lamezia, che annuncia di aver tesserato Luca Molinario

Secondo nuovo arrivo per il Basketball Lamezia, che annuncia di aver tesserato tra i propri atleti Luca Molinario, ala grande di 199 cm.

Nato il 12 giugno del 1997, è maturato nelle giovanili della Don Bosco Crocetta. Fa il suo esordio a 17 anni in un campionato over con l’Alfieri Torino dove milita per due stagioni. Nei due anni successivi veste la canotta della Victoria Pallacanestro Torino in serie D e nel 2018/19 debutta in C Silver con l’Oasi Laura Vicuna a Rivalta di Torino. Il suo esordio in C Gold sarà con Savignano (CN) nel 2019/20 per poi rientrare alla Don Bosco Crocetta, sempre in C Gold nella stagione successiva.

Nella stagione 2021/22 lascia il Piemonte e approda nel girone campano di C Gold, dapprima con la New Basket Agropoli e poi con la Juve Caserta. I suoi numeri in carriera parlano di 1.171 punti realizzati in 127 gare ufficiali, con una media di 11,5 punti a match.