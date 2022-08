Dal 5 al 7 agosto Icierre di scena a Cagliari per i PlayOff Promozione

Ultime sgambate sulla spiaggia lametina per i neroverdi dell’Icierre che sono pronti per l’ultimo e decisivo impegno stagionale. Dal 5 al 7 agosto Morelli e compagni saranno di scena a Cagliari per i PlayOff Promozione.

Tre match in tre giorni contro Cagliari, Sicilia e Chiavari che diranno se l’Icierre è pronta per il salto il Poule Scudetto.

“Andiamo a Cagliari a testa alta – dichiara il mister Walter Pellegrino – Siamo orgogliosi dell’ottimo campionato disputato, abbiamo raggiunto con una tappa di anticipo i nostri obiettivi, adesso daremo il tutto per tutto per regalarci una nuova soddisfazione. Non sarà facile, ma daremo il massimo come siamo da sempre abituati a fare”.