Joseph Vita Sadi sarà il centro del Basketball Lamezia per la prossima stagione.

Il pivot di Jesi, 200 cm, forza e muscoli, è a disposizione di coach Umberto Di Martino. Nato in Congo nel 1997, si trasferisce in Italia all’età di 5 anni. Le giovanili tra Vallesina Basket e Aurora Jesi dove esordisce in Legadue ancora giovanissimo. Nel 2017/18 gioca a Fabriano in B; l’anno successivo si trasferisce a Catania, e poi ancora in serie B nella prestigiosa piazza di Montecatini. I due ultimi campionati li disputa ad Oderzo in C Gold dove dimostra tutto il suo atletismo e la sua tecnica.