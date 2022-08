Daniel Datuowei è un nuovo atleta del Basketball Lamezia.

Guardia del 1999, già a Ferentino dal 2015 al 2017 con un titolo regionale Under 19 Elite e diverse presenze in A2, partendo anche in quintetto base. Poi per lui tre stagioni in Serie B con Salerno, Matera e Scauri, e un’esperienza in C Silver sempre a Ferentino.

La scorsa stagione vestì la canotta della New Basket Caserta come guardia/ala titolare. Ha ben figurato in tutta la stagione e si è messo in evidenza proprio nella vittoria casertana sul parquet lametino. Il suo scout parla di 1201 punti segnati nelle 187 gare ufficiali disputate.