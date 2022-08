Fuori il Giarre, dentro il Catania, diventa di 166 unità l’organico della serie D attendendo nuovi risvolti

Fuori il Giarre, dentro il Catania, e l’organico totale delle compagini di serie D ai nastri di partenze della stagione 2022/2023 diventa di 166 unità, lasciando così a bocca asciutta chi sperava in altri ripescaggi come Giorgione e Rende.

Si è espresso oggi il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il quale ha accolto i ricorsi avversi alla bocciatura Covisod di Cittanova e Seregno, respingendo invece quello del Giarre «per la mancata produzione delle liberatorie, riguardanti i tesserati Anastasio Carlo Damiano, Cannavò Antonino, Carrozzino Corrado, Cocimano Salvatore, Giannaula Giuseppe, Giannini Flavio, Giuffrida Giovanni, La Rosa Federico, Musso Leonardo e Porcaro Pasquale e per il mancato incasso, da parte dei medesimi calciatori, dei bonifici bancari allegati dalla società a supporto del ricorso. La società A.S.D. Giarre 1946 non ha quindi assolto la prescrizione di cui al punto 9 del C.U. n. 63 del 10.06.2022».

Da capire poi il destino di Campobasso e Teramo, escluse dal Tar Lazio sia dalla serie C che al momento dalla serie D, ma nel frattempo la società molisana ha ottenuto una sospensiva dal Consiglio di Stato e stessa strada potrebbe percorrere la compagine abruzzese, con il sindaco della città ha cercare nuovi investitori last minute per chiedere un’eventuale iscrizioni in serie D sfruttando la norma usata dal Catania in questa stagione.

In attesa dei pronunciamenti ulteriori di giustizia ordinaria ed enti sportivi, proseguono le preparazioni ed il calciomercato delle varie compagini.

L’Fc Lamezia Terme ha oggi disputato un’amichevole in famiglia a Lorica contro la propria juniores, terminata 15-1 per la prima squadra: di più il profilo social della società non ritiene di dover fornire, proseguendo sulla linea di poche parole anche con la stampa intrapresa in questo avvio di stagione.