Il primo movimento di mercato della Raffaele Lamezia è la conferma dell’opposto mancino Michael Palmeri. Protagonista delle ultime due stagioni gialloblù, ha messo a terra palloni pesanti trascinando la squadra ai playoff verso la Serie A3.

Metterà ancora a disposizione del tecnico Chirumbolo potenza, carisma e fame di vincere, qualità tecniche e umane che lo renderanno un punto cardine del nuovo gruppo.

Una scelta di cuore quella fatta dal nostro opposto che ha deciso di continuare a sposare il progetto gialloblù: «sono contentissimo di poter vestire per un’altra stagione la maglia della Raffaele Lamezia. In questi due anni abbiamo fatto grandi cose, andando spesso oltre le nostre possibilità. Il gruppo ormai è ben consolidato e non vediamo l’ora di cominciare la stagione per far divertire nuovamente città di Lamezia che ha voglia di grande pallavolo. Quest’anno molte squadre si sono rinforzate e sarà un campionato più difficile ma noi faremo di tutto per dire di nuovo la nostra».