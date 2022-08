Settimana di amichevoli di diverso livello per l’Fc Lamezia Terme

Settimana di amichevoli per l’Fc Lamezia Terme, che oggi pomeriggio a Lorica affronterà la propria juniores per una sgambata in famiglia.

Domenica alle 20, presso lo stadio Ezio Scida, ad ospitare i gialloblu sarà l’FC Crotone, compagine di serie C, per l’assegnazione del trofeo Luigi Vrenna, giunto alla seconda edizione, manifestazione dedicata al compianto papà del presidente Gianni Vrenna e nonno del direttore generale Raffaele Vrenna. In caso di parità al termine dei 90 minuti la gara verrà decisa ai calci di rigore.

Il prezzo dei biglietti sarà di 5 euro per la tribuna coperta e di 2 euro per la curva sud, i distinti e il settore ospiti.

Per l’acquisto dei biglietti del settore ospiti non è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso. I biglietti potranno essere acquistati, a partire da oggi alle 15, online sul sito web di VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket abilitati e, solo nella giornata di domenica 7 agosto – dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 fino all’orario d’inizio della gara – presso il Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio.

Mercoledì nel rientrate verso la città della piana tappa a San Mango d’Aquino, dove la squadra di mister Novelli alle 17.30 affronterà la Promosport, compagine lametina di Eccellenza con anche alcuni ex gialloblu, per il 30° memorial dedicato ad Antonio Manfredi.

Nuova avventura intanto per un altro elemento lo scorso anno al Lamezia Terme: Gabriele Amenta, terzino classe ’03, riparte dalla US Palmese 1914, squadra di Serie D campana.