Stabiliti i gironi in cui saranno protagoniste le due maggiori compagini lametine di calcio a 5 nella prossima stagione.

Sfumato per poco il salto di categoria tramite ripescaggio (quarta su 3 promozioni avvenute per vacanza di posti), in serie B l’Ecosistem Lamezia Soccer se la vedrà contro:

A.S.D. Arcobaleno Ispica

A.S.D. Casali Del Manco Futsal

A.S.D. Citta Di Acri C5

A.S.D. Citta Di Palermo C5

A.S.D. Drago Acireale Calcio A5

Ssdarl Mascalucia C5

Pol.D. Megara Augusta

A.S.D. Mirto C5

A.S.D. Monreale Calcio A 5

A.S.D. P.G.S.Luce

A.S.D. Real Termini Futsal

P.G.S. Villaurea A.S.D.

In campo femminile la Royal Team sarà chiamata ad una stagione di ricostruzione in serie A2 femminile, con già l”ufficializzazione dell’addio con capitan De Sarro andata alla Ssdarl Segato. Le avversarie saranno

A.S.D. Citta Di Taranto

A.S.D. Flacco Venosa

A.S.D. Futsal Ragusa

A.S.D. Levante Caprarica

A.S.D. New Team Noci

A.S.D. Nox Molfetta

A.P.S. Reggio Sporting Club

Ssdarl Segato

A.S.D. Soccer Altamura

Asc.D. Team Scaletta

A.S.D. Virtus Cap San Michele

A.S.D. Woman Futsal Club

In serie D maschile cambio di denominazione per l’ A.S.D. Sporting Club Lamezia C5, divenuta A.S.D. Icierre Lamezia C5.