ADRIATICA IMMOBILIARE CAGLIARI – ICIERRE LAMEZIA 4-5 (1-3; 1-2; 2-0)

I.A Cagliari: Aramu, Rolon, Etzi, Medina, Mainas, Melis, Ruggiu, Podda, Sabatino, Rodriguez. All: Wilson Araujo

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri An., Gatto, Grandinetti, De Fazio, Villella, Mercuri An.. All: Pellegrino

Arbitri: Romani di Modena e Pancrazi di Ragusa

Reti: 1’pt Scalese (I), 5’pt Grande (I), 10’pt rig. Podda (C), 10’pt Gatto (I); 2’ st Grande (I), 6’ st Rolon (C), 7’ st Villella (I); 2’ tt Rodriguez (C), 10’ tt Rolon ©

Vittoria di misura per l’Icierre Lamezia contro i padroni di casa di Cagliari nella prima giornata dei play off per raggiungere la Poule Scudetto. Domani neroverdi impegnati contro Sicilia, domenica ultimo impegno contro Chiavari.

Risultato che si sblocca dopo un minuto con Scalese che, complice un rimbalzo sulla sabbia, dalla distanza beffa il portiere avversario. Raddoppia poi Grande anticipando di testa l’uscita di Mainas, con il palo poi a negare la gioia della rete a Mercuri su punizione.

Il Cagliari prova a reagire, Podda su punizione trova il 2-1, ma Gatto in diagonale segna il 3-1 con cui si chiude la prima frazione.

Nel secondo tempo Grande firma la doppietta che vale il 4-1 ribadendo in rete un pallonetto di Scalese, e Rolon su punizione trova il 4-2 che tiene aperta la gara.

Villella in girata ristabilisce le distanze (5-2), Medina in rovesciata e Morabito dalla distanza centrano il palo.

Nell’ultima frazione il 5-3 è merito di una rovesciata di Rodriguez, Lamezia inizia un po’ a tirare il fiato con il pallonetto di Scalese che si ferma sulla traversa. Rolon sigla il 5-4 finale ma la vittoria è dei neroverdi.