Icierre Lamezia promossa nel Poule Scudetto

Grazie ad un finale di stagione in crescendo e al successo per 4-3 nello scontro diretto con il Seatram Chiavari, l’Icierre Lamezia, una matricola della Poule Promozione, ha conquistato un posto nella Poule Scudetto della prossima stagione.

I lametini hanno vinto il girone superando i liguri all’ultimo respiro, nello scontro diretto dell’ultima giornata con lo stesso risultato con cui avevano già battuto Chiavari in Campionato. Il gol decisivo l’ha segnato De Fazio al 4’ del terzo tempo. Doppietta per Villella che chiude la stagione con 8 gol. Al Chiavari non è bastato il quattordicesimo centro in Campionato di Sassari.

SEATRAM CHIAVARI – ICIERRE LAMEZIA 3-4 (2-3; 1-0; 0-1)

Seatram Chiavari: Fiaschi, Fassone, Perego, Gandolfo, Oneto, Gaspari, Sanguineti, Sassari, Rossi, Lasagna, Sambuceti. All: Tuccio

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Curcio, Gatto, Grandinetti, De Fazio, Villella, Mercuri A. All: Pellegrino

Arbitri: Gosetto (Schio), Bottalico (Bari), Marton (Mestre)

Reti: 1’ pt Villella (L), 4’ pt Villella (L), 6’ pt Mercuri (L), 8’ pt Sassari (SC), 9’ pt Rossi (SC); 3’ st Fassone (SC); 4’ tt De Fazio (L)

Ammoniti: Morelli (L), Lasagna (SC), Tuccio (SC), Gandolfo (SC), Grandinetti (L). Espusi: Tuccio (SC)