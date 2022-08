Sconfitta a Crotone nel Trofeo Luigi Vrenna per l’Fc Lamezia Terme

CROTONE (4-3-3): Branduani (1’st Dini); Calapai, Bove, Yakubiv, Giron; Awua (32’st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (1’st Giannotti); Panico (1’st Chiricò), Gomez (32’st Rojas), Kargbo (32’st Pannitteri). All. Lerda

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Magnavita (1’st Miliziano), Zulj, Cadili, De Luca (1’st Tipaldi; 43’st Niakate); Maimone (28’st Herve), Emmanoiul (28’st De Marco), Cristiani (1’st Morana); Addessi (1’st Alma), Da Luz Ferreira (1’st Fangwa), Terranova (18’st Borgia). All. Novelli

ARBITRO: Giuseppe Rispoli di Locri

RETI: 24’pt Terranova (L), 32’pt e 37’pt Gomez (C), 10’st Kargbo (C), 48’st Giron (C)

Sconfitta nel Trofeo Luigi Vrenna per l’Fc Lamezia Terme, che perde 4-1 in casa del Crotone mettendo un altro tassello nella preparazione verso l’inizio di stagione ufficiale previsto tra due settimane in Coppa Italia (gironi ed accoppiamenti per la serie D ancora da individuare).

Dopo gli allenamenti a Lorica contro le Stelle Azzurre Silana e l’under 19 lametina, impegno più probante contro una squadra di serie C per i giocatori di mister Novelli, e prima uscita ufficiale anche per una delle divise ufficiali stagionali, che rispetto allo scorso anno avranno anche gli sponsor in bella mostra (Bidibee sul fronte, Fides sul retro).

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa avanti di una rete, ma avvio con due squilli lametini: al 20’ Mataloni respinge un rigore di Giron, dopo 4 minuti Terranova porta in vantaggio il Lamezia. Nel giro di 5 minuti, 32’ e 37’, Gomez ribalta il risultato. Nella ripresa Kargbo trova il 3-1 al 57′, nei minuti di recupero finali a segno anche Giron.

In avvio Crotone molto pimpante soprattutto sulla sinistra con Tribuzzi e Kargbo che mettono in affanno la retroguardia lametina, con l’ex Frosinone che va anche vicino alla rete in un paio di occasioni. Al quarto d’ora è Calapai a sfiorare il vantaggio con un gran tiro da fuori. Mataloni al 17’ respinge un destro ben indirizzato di Kargbo. Al 19’ invenzione in verticale di Petriccione per lo stesso Kargbo che viene atterrato da Magnavita ed ottiene il rigore: sul dischetto si presenta Giron che calcia all’angolino basso alla sinistra di Mataloni, ma il portiere ospite si allunga e riesce ad arrivare sulla sfera compiendo un vero e proprio miracolo. Al minuto 24 Addessi imbecca Terranova, in posizione di fuorigioco secondo la difesa di casa, e il numero 10 supera Branduani in uscita bassa firmando il vantaggio.

Il Crotone replica con Bove, di testa su invito di Tribuzzi, ma la sfera fa la barba al palo. Appuntamento col gol solo rinviato di qualche minuto per i pitagorici che trovano il pareggio con Gomez, bravo a girare di testa una punizione dalla destra calciata da Petriccione. L’attaccante si ripete al 37’ quando Kargbo va via sulla sinistra, entra in area e appoggia all’indietro una palla d’oro che Gomez, in spaccata, manda dove Mataloni non può arrivare. Poco dopo Yakubiv ha sulla testa la palla del 3-1 ma il suo tentativo termina fuori di poco.

Al rientro in campo squadre che mutano diverse elementi. Al 55’ azione personale di Kargbo che viene innescato sulla sinistra da Bove, supera un avversario in velocità ed arriva sul fondo, con una finta supera altri due e di destro supera Mataloni. Rossoblu che sfiorano in più occasioni la quarta rete, che arriva al 48’ con Giron di testa su punizione di Vitale.

Mercoledì altro test per i gialloblu contro la Promsport a San Mango d’Aquino per il memorial “Antonio Manfredi”.