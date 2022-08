Assegnate le gestioni quinquennali di 3 dei 4 impianti sportivi attualmente aperti a Lamezia Terme

Pubblicati oggi gli esiti di 3 dei 4 bandi previsti dal Comune di Lamezia Terme per la gestione dei soli impianti sportivi attualmente aperti.

Se però il periodo di validità della convenzione sarebbe dovuto essere dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2027, anche a fronte di un solo candidato per ogni singola struttura le commissioni sono andate oltre i termini previsti, con gestioni che sulla carta partiranno da oggi al netto dei necessari controlli ancora da terminare da parte degli uffici.

Se il 14 luglio si sono aperte le buste per verificare la completezza e correttezza delle offerte, nel periodo tra il 26 luglio ed il 4 agosto si è dato seguito con la valutazione delle proposte con un solo concorrente in gara per ogni struttura e composizioni diverse per le 3 commissioni chiamate in causa.

Il “Guido D’Ippolito” per 5 anni sarà così gestito dall’Fc Lamezia Terme, con l’offerta tecnico qualitativa che ha ottenuto 78 su 80 punti, l’offerta economica 20 punti (2,50 euro richiesti rispetto ai 50.000 del contributo massimo quinquennale).

Il Sambiase avrà invece in gestione il “Gianni Renda”, con l’offerta tecnico qualitativa che ha ottenuto 74 su 80 punti, l’offerta economica 10 punti (550 euro più Iva nel periodo quinquennale saranno pagati al Comune dalla società).

Rimarrà in gestione per altri 5 anni alla Promosport il “Rocco Riga” (il quale dovrebbe essere oggetto di interventi migliorativi tramite i fondi del Pnrr con lavori da appaltare entro marzo), con la società di via Boccioni ad ottenere il massimo punteggio sia per offerta tecnico qualitativa che economica (18.000 euro più Iva come canone che la società corrisponderà al Comune).

Non è stato pubblicato invece nessun atto amministrativo per quanto riguarda il palazzetto dello sport di via Marconi, con anche in questo caso una sola società ad essersi candidata, la Raffaele Lamezia, e possibili quindi problemi emersi nel corso della valutazione dei documenti per quanto riguarda il Palasparti.