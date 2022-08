Santiago Zappulla nuovo portiere a disposizione della Promosport

In casa Promopsort arriva l’ultimo colpo per lo scacchiere di mister Morelli: Santiago Zappulla è ufficialmente un giocatore bianco azzurro.

Portiere – classe ‘03 – nella scorsa stagione – in forze al Lanciano – è stato definito dagli addetti ai lavori come uno degli under più promettenti della categoria.

Un acquisto – dunque – che rinforzerà ancora di più la retroguardia bianco azzurra.