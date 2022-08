Stefano Graziano vestirà la maglia della Raffaele Lamezia per la dodicesima stagione consecutiva

Stefano Graziano, classe 91’, vestirà la maglia della Raffaele Lamezia per la dodicesima stagione consecutiva.

Un amore senza fine che traspare dalle prime parole sulla nuova stagione: “Pronto a ripartire ai nastri di partenza per vivere un’altra stagione con questa maglia. C’è molta attesa e molto entusiasmo per i risultati ottenuti nelle ultime due stagioni, dove abbiamo sempre centrato i playoff e abbiamo lottato per salire in serie A. Quest’anno cambiamo parecchio perdendo un paio di pezzi importanti, ma sono sicuro che verranno sostituiti degnamente dai nuovi arrivi. Anche se ci sarà un po’ da ricostruire e il campionato si presta ad essere molto competitivo e complicato, con tante squadre che hanno allestito rosters di primo livello, siamo pronti a dare battaglia per conquistare i vertici della classifica. Noi ci poniamo l’obbiettivo di fare del nostro meglio, creando subito un buono spogliatoio e dando tutto contro ogni avversario. Il campo ci dirà dove potremo arrivare, consapevoli che sarà una stagione più delicata rispetto alle ultime, ma con la certezza di poter dire la nostra.”