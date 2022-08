Tra giustizia sportiva ed ordinaria rischio slittamento per ufficializzazione gironi ed inizio attività in serie D

Come per la serie C, alle prese con le esclusioni di Teramo e Campobasso (entrambe le società potrebbero passare di mano e richiedere in extremis l’iscrizione di serie D, anche se al momento tale eventualità non era prevista e bocciata anche dal Tar, in caso di ulteriori passaggio a vuoto al Consiglio di Stato), anche la serie D continua a vivere di colpi di scena e possibili slittamenti delle attività ufficiali.

Oggi il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia del provvedimento della Lega Naziona Dilettanti e accolto il ricorso del Giarre contro l’esclusione dal prossimo campionato di Serie D, fissando la camera di consiglio per il 7 settembre, ovvero 3 giorni dopo l’eventuale inizio del campionato.

Se domani era prevista la seduta della giustizia sportiva nel procedimento contro il Figline (in caso di retrocessione di ufficio da capire se farà festa il Livorno, prima delle non promosse nello stesso girone, o il Giorgione, prima in graduatoria delle ripescabili a livello nazionale), si ipotizzava di poter avere comunque in giornata i gironi, potendo poi compilare a stretto giro anche i primi turni di Coppa Italia (inizio fissato per il 21 agosto).

Tra giustizia sportiva ed ordinaria, però, tali date non sono più certe e si rimane in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della federazione. Nelle ultime ore si era fatta avanti anche una possibile composizione del girone I con 9 squadre siciliane (Acireale, Canicattì, Catania, Licata, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Sant’Agata, Trapani), 6 formazioni calabresi (Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Locri, San Luca, Vibonese) e 3 compagini campane (Paganese, Real Aversa e Santa Maria Cilento).

Nel frattempo il Lamezia Terme domani sarà di scena a San Mango d’Aquino, sperando in una tregua dal maltempo, per l’incontro contro la Promosport in occasione del memorial “Antonio Manfredi”.