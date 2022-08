Al via venerdì pomeriggio la preparazione della Vigor Lamezia, Mascaro e Gullo ultimi acquisti

La Vigor Lamezia è lieta di comunicare altri due ritorni in biancoverde. Il Ds Morelli mette a segno altri due importanti colpi: uno in difesa, Alessandro Mascaro, classe 88, e uno in attacco, Matteo Gullo, 2000. Entrambi giocatori di categoria, il primo reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la Promosport, il secondo lo scorso anno in Serie D con il Rende.

Foto 2 di 2



La Società, inoltre, informa, di aver fissato l’inizio della preparazione estiva per la nuova stagione agonistica 2022/2023: venerdì 12 alle 17.45 allo stadio Rocco Riga.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori convocati:

Portieri:

Mauro Pietro (1987)

Nascardi Giacomo (2002)

Difensori:

Gallo Carlo (1989)

Gallo Michele (2001)

Mascaro Alessandro (1988)

Montoro Mattia (2004)

Centrocampisti:

Colosimo Francesco (1990)

Foderaro Marco (1981)

Giampà Pasquale (2001)

Scardamaglia Antonio Davide (2001)

Attaccanti:

Arzente Matteo (2004)

Foderaro Giovanni (1984)

Gullo Matteo (2000)

Talarico Roberto (2003)

Aggregati al gruppo, in attesa di definire la loro posizione, i seguenti under:

Portieri:

Creazzo Mattia (2004)

Difensori:

Caputi Francesco (2004)

Curcio Giuseppe (2004)

Falvo Antonio (2005)

Ivanov Stefan (2003)

Portogallo Francesco (2004)

Rosanò Davide (2005)

Runca Antonio (2003)

Semaforico Francesco (2003)

Talarrico Matteo (2004)

Centrocampisti:

Covello Carlo (2004)

Attaccanti: