Cambio al vertice societario per la Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia comunica di aver preso atto delle dimissioni del Presidente Vincenzo Ammendola, al quale va il più sincero ringraziamento per il lavoro profuso, per tutto il contributo dato per la rinascita dei colori biancoverdi.

Comunica, altresì, la nomina al vertice della società di Saverio Torcasio, al quale va un caloroso benvenuto e l’augurio di ottenere le migliori soddisfazioni.