La Raffaele Lamezia tessera lo schiacciatore Luciano Mille

La Raffaele Lamezia annuncia di aver tesserato lo schiacciatore Luciano Mille, classe ‘92, nativo di Pizzo Calabro

Un pezzo pregiato per la categoria, visto le ultime esperienze ad Aversa e Marigliano in serie A3, oltre al campionato vinto con Lagonegro nella vecchia B2 e le diverse esperienze con Cosenza e Cinquefrondi.

Potenza e personalità costituiscono il binomio che fanno di Mille uno schiacciatore completo. Le sue prime parole: “Sono davvero contento di poter vestire questa importante maglia. Con il Presidente Strangis ci siamo rincorsi per qualche anno, e adesso finalmente abbiamo raggiunto questo accordo, dunque non vedo l’ora di iniziare. Conosco già sia il mister, sia molti del gruppo, quindi penso che ci siano tutti i presupposti per fare una grande stagione. Vi aspettiamo al Palazzetto!”