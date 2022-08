Termina senza reti la sfida tra Lamezia Terme e Promosport, valida per il memorial “Antonio Manfredi” nell’omonimo campo di San Mango d’Aquino, con ad affrontarsi le due principali attuali realtà calcistiche lametine.

Il maltempo concede una pausa per i 90 minuti di gara (ma il terreno di gioco rimane un po’ scivoloso e gibboso in alcuni tratti), ad essere bagnate sono le polveri offensive delle due formazioni. Nel finale della ripresa salgono sugli scudi Cunzi e Mercuri, ma il risultato non si schioda dallo 0-0, con quindi maggiore soddisfazione per mister Morelli rispetto al collega Novelli.

PRIMO TEMPO

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Miliziano, Silvestri, Cadili, Nakite; Cristiani, Maltese, Morana; Alma, Fangwa, Terranova.

All. Novelli.

PROMOSPORT (4-3-3): Zappulla; Villella, Perri, De Martino, Schirripa; Casella, Scozzafava, Vitale; Umbaca, Angotti, Colosimo.

All. Morelli.

3′ Fangwa anticipa Perri in mezzo al campo, si invola ma in area sbaglia l’assist invece che concludere in porta

12′ girata di Angotti dal limite dell’area, il portiere para senza difficoltà

19′ Villella prova l’azione personale, pallone sopra la traversa

23′ combinazione fuori area tra Morana e Maltese, conclusione senza troppe pretese

24′ Miliziano sbaglia i tempi dell’anticipo su Angotti, palla a Vitale che spara sopra la traversa dal vertice alto sinistro dell’area

25′ cross di Schirripa per Casella, colpo di testa che si spegne di poco a lato

30′ cross teso sul secondo palo di Nakite, Alma in tuffo non trova lo specchio

38′ Fangwa guadagna il fondo, palla sul palo lontano per Terranova che prova la sponda al centro per Morana, destro teso che sibila sopra la traversa

39′ percussione sulla destra di Miliziano, tentativo di cross teso rasoterra che diventa un tiro, il portiere si disimpegna in due tempi

42′ Terranova prova la percussione centrale, tiro in precario equilibrio con palla che si spegne a centimetri dal palo

SECONDO TEMPO

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni (31′ Costanzo); Magnavita, Silvestri, Zulj, De Luca (31′ Tipaldi); Cristiani (31′ De Marco), Emmanouil, Morana (13′ Maimone); Alma (26′ Cunzi), Ferreira, Terranova (13′ Herve).

All. Novelli.

PROMOSPORT (4-3-3): Mercuri; De Fazio, Miceli, De Martino, Mannarino; Casella (10′ Ventura), Melina, Vitale (12′ Palma); Mercurio, Amadou, Colosimo.

All. Morelli.

1′ Mataloni fa buona guardia sul primo palo su colpo di testa di Casella

7′ Cristiani dalla distanza manda abbondantemente a lato

9′ Alma parte dalla destra e si accentra, facile parata per Mercuri

22′ punizione di Alma che sorvola l’incrocio

25′ Alma davanti a Mercuri si fa ipnotizzare, il portiere è bravo a tenere la posizione e parare il diagonale nell’uno contro uno

31′ Cunzi si libera bene al tiro, conclusione respinta dal palo

32′ Cunzi prova la conclusione di punta in mischia, pallone che impatta sulla base del palo opposto dopo il tocco di Mercuri

42′ Ferreira ha il guizzo in area, Mercuri respinge di ginocchio la conclusione ravvicinata

45′ Mercuri si supera sul colpo di testa di Zulj