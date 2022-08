Ufficialmente completato lo staff tecnico della Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia per la stagione sportiva 2022/23.

Di seguito tutti i protagonisti:

Bruni Giuseppe – Tecnico Allievi Annata 2006.2007

Federico Antonio – Tecnico Giovanissimi Annata 2009.2008

Chiaravalle Francesco – Tecnico Esordienti/Pulcini/Primi Calci Annata 2010.2011 / 2012.2013 / 2015.2014

Villella Christian – Istruttore Pulcini /Esordienti /Primi Amici Annata 2012.2013 /2010.2011 / 2016

Scalise Giuseppe – Istruttore Pulcini /Esordienti /Primi Amici Annata 2012.2013 / 2017.2018/ Femminile

Gigliotti Francesco – Istruttore Esordienti /Primi Amici Annata 2010.2011 / 2017.2018

Guzzo Antonio – Tecnico Allenatore dei Portieri tutte le annate

Costantino Domenico – Responsabile Area Attrezzature Tecniche

Per il presidente Domenico Federico “uno staff così giovane, forse, in 69 Academy Torino Fc non c’è. Ragazzi preparati e disponibili, un fiore all’occhiello per la città di Lamezia Terme, aspettiamo ora solo la disponibilità dell’ultimo collaboratore Demys Cortese che per problemi lavorativi inizierà in ritardo”.