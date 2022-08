Due nuovi arrivi per i Biancoverdi Raffaele spa. Primo nuovo volto quello dell’attaccante classe 2001 Simone Cannella.

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Pro Dronero (Piemonte) e Promosport, in passato ha vestito la maglia della Vigor Lamezia e nell’ultima stagione Atletico Maida in promozione.

Si tratta di un esterno offensivo dotato di grande rapidità che fa dell’uno contro uno la sua arma migliore.

La società biancoverde ringrazia il Direttore Vincenzo Zaccone e l’intera società dell’ Atletico Maida per la disponibilità al trasferimento.

Secondo nuovo arrivo è il difensore classe 1994 Antonio De Fazio. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Football Pianopoli e del Sambiase con cui ha partecipato al campionato Juniores Nazionale, in passato ha vestito la maglia del Real Pianopoli, militando quattro anni in prima categoria, Scommettendo Fronti, Acconia, Real Mortilla e Vigor 1919 in seconda categoria raggiungendo in ogni annata i Play off.

Nell’ultimo trienno ha militato nel Real Pianopoli con cui ha ottenuto nell’ultima stagione la finale play off, totalizzando 5 reti a fine stagione.

Si tratta di un roccioso difensore centrale e all’occorrenza terzino, abile nel gioco aereo e specialista nei calci piazzati.

Si ringrazia anche in questo caso l’Asd Pianopoli 1965 per la disponibilità al trasferimento.