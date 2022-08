Il Basketball Lamezia decide di rimanere nel girone di C Gold organizzato dalla Fip Campania, ma non senza avanzare le proprie rimostranze verso la federazione siciliana.

Ieri sera il direttivo ha deciso di «non proseguire l’iter di un eventuale ricorso per vedersi assegnato ciò che le norme, chiaramente, specificano e cioè l’assegnazione al Distretto agonistico n. 10», il che comporterebbe giocare nel girone siciliano.

«Evitare una programmazione incerta dovuta al dilatarsi di questa situazione ha fatto si che la decisione sia di soprassedere e restare, per come imposto, nell’organico della C Gold gestita dalla Regione Campania» è la valutazione gialloblu, «sicuramente è una decisione amara perché, per l’ennesima volta, il rispetto delle norme viene azzerato da una “presunta sovranità decisionale” del Comitato Regionale FIP Sicilia».

L’amarezza è dovuta soprattutto a due ordine di motivi: «in primo luogo perché il Comitato Regionale Sicilia FIP non si è neanche degnato di rispondere ad una sola delle nostre innumerevoli comunicazioni, cosa che, per garbo istituzionale, sarebbe stato quantomeno opportuna. In secondo luogo perché, non dando alcuna motivazione al diniego di applicazione della norma federale che chiaramente ci inserisce nel distretto agonistico 10, da adito a speculazioni sul perchè si è preferito ripescare una non avente diritto piuttosto che ammettere una avente diritto, dando vita ad un girone dispari».

Si ammette che «queste però sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, e bisogna guardare solo ed esclusivamente avanti e programmare una stagione che si preannuncia bella e avvincente in un campionato di ottimo livello agonistico, ben organizzato e soprattutto ben gestito come quello campano», constatando che «esiste una “ragion di stato” per cui le norme vengono applicate e in alcuni casi non vengono applicate, sempre a svantaggio di società calabresi, vedi anche il caso del Girone della Pallacanestro Viola, o quello del 2018 subito da noi e dalla Planet Catanzaro. In sostanza la sensazione che una società calabrese percepisce quando si trova ad affrontare problematiche “istituzionali “ è quella di essere “un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”».