Il tecnico lametino Antonio Gatto torna alla guida della formazione Primavera del Cosenza Calcio del presidente Guarascio.

La sua avventura nella città dei bruzi era iniziata 3 stagioni fa (2019/2020), nel settore giovanile guidato dal responsabile Sergio Mezzina. Per Gatto esordio alla guida dell’Under 17 rossoblù, quindi il passaggio alla Primavera. Qui per il tecnico lametino è stata una cavalcata, tanto che dagli ultimi posti ha portato i giovani lupacchiotti al sesto posto finale. E non solo. Tante giovani promesse sono passate dalle sue mani in quei mesi, ad iniziare da Arioli sia in Under 17 che in Primavera, per passare ai vari Florenzi, Zilli, Prestianni e Teyo (ora alla Torres).

Dopo la bella avventura in Primavera, ecco la chiamata per Gatto nello staff tecnico della prima squadra all’inizio della scorsa stagione, prima come vice allenatore di Zaffaroni e poi di Occhiuzzi, fino al subentro di Bisoli. Per mister Gatto un’esperienza formativa importante, in un torneo quello cadetto con dinamiche e calciatori di un certo spessore che hanno accresciuto il bagaglio tecnico di Gatto.

Per lui si torna ora ad un ruolo più operativo, in cui riprenderà il filo di quel discorso tecnico che lo ha visto sempre cercare di mettere in pratica quanto appreso sia sui banchi di Coverciano che nella sua lunga carriera di calciatore, sui campi di tutta Italia. Gatto infatti riprenderà la guida della Primavera impegnata in un raggruppamento sicuramente impegnativo con squadre di livello. Organico formato da elementi classe 2004-2005 e possibili tre fuoriquota 2003, con loro Gatto inizierà a lavorare dal prossimo 17 agosto, in attesa dell’esordio in campionato che avverrà il 10 settembre a Benevento.