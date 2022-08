Nel “Campionato Italiano di Categoria” continua l’ascesa della Arvalia Nuoto Lamezia

Sono stati giorni davvero intensi, ma molto positivi, quelli che Martina Maglia, Gabriele Muggeri, Gianluca Pittelli e Angelo Talarico hanno trascorso a Roma per il “Campionato Italiano di Categoria“. Un’altra grande occasione conquistata dagli atleti della Arvalia Nuoto Lamezia, durante la quale hanno avuto modo di misurarsi con alcuni tra i più forti nuotatori nazionali, riuscendo a portare a casa ottimi risultati.

Conquiste raccontate con grande soddisfazione dal loro allenatore, mister Francesco Strangis, che li ha accompagnati e sostenuti anche in questa avventura: «Il bilancio è molto positivo. La formula del campionato italiano estivo è diversa da quello invernale – ha spiegato il coach, supportato nel suo lavoro con gli agonisti da mister Armando Labonia – in quanto in quest’ultimo caso gli atleti non gareggiano in base all’anno di nascita, ma in base alla categoria, e i ragazzi, nonostante la recente perdita del capo allenatore Massimo Borracci, a cui erano davvero molto legati, si sono dimostrati competitivi. È stato un grande risultato il quarto posto nei 100m rana e nei 200m misti di Gianluca Pittelli, che si è confermato tra i primi quattro atleti in Italia nella sua categoria. Molto positivo il quinto posto di Gianluca Muggeri nei 100 delfino: anche lui, rispetto alla parte invernale, in cui era arrivato nono, ha fatto grandi passi in avanti. Martina Maglia ha fatto una bellissima gara: nei 100 dorso si è qualificata nona, 19esima nella categoria ragazzi e terza del 2009. Considerando che nella parte invernale si era piazzata 21esima tra i 2009, ha fatto un balzo in avanti davvero significativo. Prestazioni molto importanti sono state anche quelle di Angelo Talarico: nonostante abbia fatto 6 gare, è arrivato nei 400 stile in finale b, classificandosi 16esimo nella categoria ragazzi; 14esimo nei 1500, migliorando di 9 secondi il suo tempo di iscrizione; negli 800 stile è arrivato 16esimo, con un’altra prestazione molto importante. Ai campionati invernali era approdato solo con tre gare, mentre qui ne ha fatte molte di più, riuscendo a difendersi molto bene».

Un ringraziamento speciale da parte della Arvalia Nuoto Lamezia va ad Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, che ha sostenuto e supportato la società anche in questa nuova importantissima avventura. Ma anche al dirigente accompagnatore Saverio Furci, per la presenza sempre fattiva.