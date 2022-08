Per l’Fc Lamezia Terme il 28 agosto primo turno di Coppa Italia in casa del Santa Maria Cilento

Domani alle 17 al “Guido D’Ippolito” il test match contro il Sersale, il 28 agosto primo turno di Coppa Italia in casa del Santa Maria Cilento. Comincia così a delinearsi il calendario di impegni ufficiali per l’Fc Lamezia Terme, in attesa che la Lega Nazionale Dilettanti riesca a trovare la quadratura del cerchio tra sentenze della giustizia sportiva ed ordinaria per poter stilare i gironi ed i calendari del campionato, la cui partenza il 4 settembre al momento potrebbe non essere certa.

Intanto oggi il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2022/2023. La 22ª edizione prenderà il via alle 16 domenica 21 agosto con le 37 sfide ad eliminazione diretta e un triangolare del turno preliminare per proseguire con il primo turno organizzato in gare uniche in programma domenica 28 agosto. Al turno preliminare è, allo stato, ammessa con riserva il Giarre, in virtù del Decreto del Tar Lazio n.09540 dello scorso 9 agosto, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giurisdizionale.

Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 15 club vincenti i Play Out 2021/2022 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 17 società classificate al termine della scorsa stagione dal 12^ all’11^ posto per i gironi a 18 sodalizi, dal 14^ al 13^ per quelli a 20 squadre, ed il Catania ammesso in sovrannumero. Il Cartigliano è stato ammesso direttamente al 1^ turno per la miglior posizione nella classifica della Coppa Disciplina.

Al 1^ turno, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto.

Variata di poco la formula della competizione con l’introduzione di un triangolare nel preliminare. Confermato il format delle gare uniche per tutti gli altri turni della Coppa Italia. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.