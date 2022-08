Primo giorno di preparazione al “Rocco Riga” per la Vigor Lamezia, per certi versi ancora in fase di costruzione da parte del direttore sportivo Morelli e mister Perrone.

Una trentina di elementi al via, con in testa i più esperti a tirare il gruppo come i fratelli Foderaro e Bernardi, ma anche una dozzina di under ancora in prova da dover testare. Proprio dalle valutazioni di questi primi giorni si capirà se e quanto sarà ancora aperto il mercato in entrata biancoverde.

Come prime fatiche per i giocatori corsa per più di mezz’ora e partitella a metà campo divisi in tre gruppi, così da poter anche prendere confidenza tra compagni dato il gruppo rinnovato, mentre sugli spalti qualche coro da parte dei tifosi ha salutato l’avvio dei lavori. Per ora corsa e schemi, per i primi impegni ufficiali bisognerà attendere ancora qualche settimana (il 28 agosto primo turno di Coppa Italia regionale ospitando il Soriano, compagine di Eccellenza).