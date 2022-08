Francesco Chirumbolo sarà ancora per un’altra stagione schiacciatore per la Raffaele Lamezia.

Una vita con questi colori cuciti addosso e ancora la voglia di dare il suo contributo al progetto della Raffaele Lamezia che è ancora più ambiziosa ai nastri di partenza della prossima stagione di Serie B maschile.

Chirumbolo è uno schiacciatore duttile che sa dare un grande contributo nella retroguardia gialloblù nei momenti di bisogno durante il match.

Tanto orgoglio e soddisfazione nella prima dichiarazione: «sono ormai passati più di 10 anni dalla prima volta che ho vestito questa maglia, ormai diventata una seconda pelle. Lo scorso anno doveva essere l’ultimo per me, ma un paio di guastafeste non mi hanno permesso di dire di no alla chiamata. Sono contento di far parte ancora di questa famiglia e darò tutto dal primo all’ultimo pallone per onorare il glorioso nome della Raffaele Lamezia e ripagare la fiducia che mi viene data».