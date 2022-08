Prima uscita, dopo quella che aveva visto in campo la juniores contro la Reggina, per l’Fc Lamezia Terme sul manto erboso del “Guido D’Ippolito”, dopo le amichevoli sostenute a Lorica, Crotone e San Mango d’Aquino.

Contro il Sersale la compagine gialloblu va in rete 8 volte, dilagando nel secondo tempo approfittando del maggiore gap di età in campo. Buone indicazioni comunque per mister Novelli sul piano del gioco dopo poco meno di 3 settimane di ritiro, con settimana prossima ripresa della preparazione.

PRIMO TEMPO

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Magnavita (25’Miliziano), Silvestri, Cadili, De Luca;

Cristiani, Maltese, Morana; Alma, Ferreira, Terranova.

All. Novelli.

SERSALE (4-3-3): Parrottino; Misano, Scalise, Tutino, De Fazio; Calio, Garzia, Costa; Merante, Gallini, Verso.

All. Saladino.

RETI: 28′ Ferreira

0′ colpo di testa di Terranova schiacciato che sorvola la traversa su cross di Alma

9′ Ferreira impegna prima dalla distanza Parrottino, sul proseguimento dell’azione girata di testa di poco a lato

16′ punizione di Caliò da posizione defilata che accarezza la parte superiore della traversa

18′ Ferreira solo in area piccola manda sopra la traversa l’assist su punizione di Cristiani

23′ Mataloni si salva sulle conclusioni di Merante e Gallini

28′ Terranova su punizione calcia sul primo palo, spizzata di Silvestri che arriva sul secondo palo dove Ferreira in tuffo realizza il vantaggio

36′ cross teso di Miliziano che Ferreira di testa gira a lato

40′ Morana di prima intenzione dal limite dell’area spedisce di poco a lato

41′ palla persa in uscita dalla difesa dal Sersale, Alma si inserisce bene come tempi ma poco dentro l’area prova il tiro a giro che scheggia la traversa

SECONDO TEMPO

LAMEZIA TERME (4-3-3): Martino; Miliziano (30′ Nakite), Zulj, Talarico, Tipaldi; Maimone, Emmanouil, Borgia; Herve (30′ Monteleone), Fangwa, Cunzi.

All. Novelli.

SERSALE (4-3-3): Galastra; Pace, Pisano, Tutino, De Fazio; Papaleo, Talarico, Procopio; Baldino, Cristaudio, Fatnassi.

All: Saladino

RETI: 2′ Borgia, 4′ Fangwa, 20′ Cunzi, 24′ Tipaldi, 36′ Borgia, 38′ Fangwa, 39′ Fangwa

2′ Borgia deposita in rete la ribattuta del portiere del tiro di Herve

4′ Fangwa in percussione centrale vince un primo rimpallo e si presenta davanti al portiere superandolo in uscita

12′ Borgia prova la conclusione da metà campo vedendo il portiere fuori dai pali, palla che si spegne di poco a lato

20′ combinazione Fangwa, Maimone, Cunzi che porta quest’ultimo alla rete

24′ Tipaldi crossa su schema da calcio d’angolo, il portiere non controlla in presa alta

35′ Nakite prende il palo, sul proseguimento dell’azione è Monteleone a centrare la traversa

36′ Borgia supera un avversario e segna in diagonale

38′ Fangwa di piatto mette in rete il traversone di Nakite

39′ Fangwa ruba palla in pressione al portiere e deposita facilmente in rete

45′ colpo di testa di Maimone respinto dalla traversa