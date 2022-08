Su un doppio binario tra struttura societaria da fortificare e risultati sportivi la nuova stagione della Vigor Lamezia

Annuncia nuovi sponsor oltre a quelli dello scorso, ed un parziale primo cambiamento nella società biancoverde, il presidente onorario della Vigor Lamezia, Alfredo Mercuri.

Se infatti da qualche giorno è iniziata la preparazione per la nuova stagione, che vedrà la squadra ai nastri di partenza del girone B di Promozione calabrese grazie al ripescaggio ottenuto per la mancata iscrizione della Bovalinese (il salto di categoria diretto si era fermato in trasferte nella provincia reggina per 3 volte con la doppia sconfitta ad opera del Bivongi tra campionato e spareggio, e quella con l’Ardore nella finalissima play off), la società rifondata la scorsa estate torna alla denominazione precedente e cercherà il ritorno in Eccellenza a stretto giro.

Mercuri più che sulla categoria punta però il proprio intervento sulla volontà di dare solidità al soggetto sportivo, con un doppio binario tra struttura societaria da fortificare e risultati sportivi che possano far tornare un maggiore entusiasmo nell’ambiente biancoverde viste anche le fazioni e divisioni esistenti da diversi anni.

Il salto dalla Prima Categoria alla Promozione comporterà un numero diverso di under, passati da 2 a 3 obbligatori di classi diverse, ma anche di impostazione del lavoro settimanale e la costruzione di almeno una formazione under 19. Mercuri palesa fiducia sul mercato in ingresso dei biancoverdi sopratutto per i tanti lametini in rosa, difende la scelta della conferma di mister Perrone in panchina a cui disposizione ci sarà qualche collaboratore in più, non nascondendo le difficoltà iniziali data l’incertezza di categoria avute anche quest’estate.