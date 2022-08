Entro domenica possibile chiusura dei nomi ufficiali in rosa per la Vigor Lamezia

Una parte di rosa già confermata, un pacchetto under per lo più in prova, per la Vigor Lamezia il mercato in entrata è sostanzialmente ancora aperto.

Tra gli sguardi vigili al “Rocco Riga” c’è quindi anche quello del direttore sportivo Antonio Morelli, secondo il quale il calciomercato ha avuto in quest’avvio due incognite: la prima l’incertezza della categoria, con una fase di sospensione tra Prima Categoria e Promozione risolta dal ripescaggio; la seconda di tempistiche, dovendo chiudere le trattative con meno tempo rispetto ad altre avversarie, ma reputando che la piazza lametina abbia ancora un certo fascino al di là del livello di partenza.

Per quanto riguarda il comparto over la rosa dovrebbe essere completata, con un innesto per reparto da verificare, mentre per gli under le porte sono ancora aperte anche alla luce della necessità di dover allestire una juniores per il campionato di categorie. Le previsioni del ds son comunque quelle di avere una prima quadratura generale entro domenica, ma al netto dei nomi dei giocatori la prova del campo passerà anche dall’amalgama di così tanti nuovi innesti.