Angelo Lucia approda all’Asd Biancoverdi Raffaele spa

La società Asd Biancoverdi Raffaele spa comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante classe 2001 Angelo Lucia.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Football Pianopoli, in passato ha vestito le maglie di Vigor Lamezia e Sambiase in Eccellenza, Real Pianopoli in prima categoria e nell’ultima stagione Asd Pianopoli.

Si tratta di un esterno d’attacco molto rapido, abile nel dribbling e nell’uno contro uno. Si ringrazia l’Asd Pianopoli 1965 per la disponibilità al trasferimento