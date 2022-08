Il nuovo palleggiatore della Raffaele Lamezia sarà Alessandro Ribecca.

Nativo milanese ma siciliano d’adozione, ha mosso i primi passi nel Volley Sciacca, prima di approdare nel club della Tonno Callipo Volley. L’ultima stagione si è accasato nel volley Casarano in serie A3 dove ha continuato la sua crescita rispondendo positivamente sul campo di gioco. Un palmares ricco di titoli giovanili, prima campione regionale 18 con il volley Modica e poi campione regionale under 19 con là Tonno Callipo, partecipando inoltre con la rappresentativa Sicilia al Trofeo delle regioni con i gradi di capitano.

Soddisfazione anche da parte del giocatore, che si esprime così: “Sono molto contento e carico di iniziare questa nuova avventura , non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni di squadra, Il mister e tutto il resto della società. Del Mister Chirumbolo mi hanno parlato tutti in maniera positiva e sono entusiasta di poter lavorare con lui. Ringrazio la società per avermi dato fiducia e sono convinto che insieme faremo un campionato importante.”