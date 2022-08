Preparazione campionato iniziata in campo e sugli spalti per il Sambiase

Una ventina di giocatori in campo ad iniziare la preparazione, altrettanti tifosi sugli spalti in clima campionato con bandiere, cori e torce. Inizia così la preparazione del Sambiase al "Gianni Renda" in previsione della prossima stagione di Prima Categoria.

Volti nuovi e conferme, partendo da Diop cui viene affidato un primo atto di reciproco affidamento tra squadra e tifoseria.

Qualche mese fa in via Savutano si era fermata al primo turno la corsa playoff, nonostante il fattore campo ottenuto grazie al terzo posto finale in campionato, l'obiettivo di fare meglio presuppone il cercare di competere per il salto diretto di categoria.