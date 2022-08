Yasmin Toledo Milani confermata in casa Royal Team Lamezia

Parte con una conferma, quella del portiere Yasmin Toledo Milani, la scoperta della rosa a disposizione per la Royal Team Lamezia.

«Sono molto contenta di vestire questa maglia per un’altra stagione. Quando il presidente Mazzocca mi ha chiesto, alla fine della stagione, che cosa volevo fare per il prossimo anno, senza esitare ho risposto che volevo rinnovare il contratto con Lamezia, società seria e ben organizzata», dichiara l’atleta brasiliana, «quest’ anno voglio dare ancora di più il mio contributo per aiutare la squadra arrivare al nostro principale obiettivo, vincere il campionato. Ringrazio tutti per la fiducia, e non vedo l’ora di tornare in Italia insieme alle mie compagne e fare quello che amo».