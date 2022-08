“In Coppa Italia dovremmo cercare di scendere in campo per la vittoria, ma non saremmo al massimo”

Seconda settimana di preparazione per la Vigor Lamezia, con già in calendario i primi allenamenti congiunti (sabato alle 16.30 contro la Promosport al Riga) per arrivare preparati al meglio all’esordio stagionale del 28 agosto, quando al “Rocco Riga” arriverà il Soriano, compagine di Eccellenza protagonista già di un cambio in panchina (l’avventura di mister Marturano è conclusa dopo qualche mese, il suo posto dovrebbe essere preso da Scorrano).

Per la seconda stagione sulla panchina biancoverde ci sarà ancora Gianluca Perrone, arrivato in corsa in Prima Categoria ed ora “titolare” fin dall’inizio della stagione in Promozione.

«Essere arrivati primi a fine campionato non ci è bastato, poi le finali si possono perdere ma quel percorso ci ha permesso di arrivare al ripescaggio», ammette Perrone, sottolineando come «in fase di mercato abbiamo dovuto temporeggiare per capire se sarebbe stato nuovamente un campionato di Prima Categoria o di Promozione. Giunta la buona notizia siamo subito partiti nella costruzione della rosa, questa volta da inizio stagione rispetto al mio ingresso in corsa avvenuto lo scorso anno».

Una rosa che vede giocatori anche di categoria superiore, anche se nelle ultime stagioni il diverso livello tra Promozione ed Eccellenza si è assottigliato, e lo stesso Perrone rimarca che «abbiamo preso giocatori importanti, oltre agli under obbligatori abbiamo anche altri giovani di prospettiva che potranno crescere nella Vigor Lamezia».

Una preparazione già improntata dal primo allenamento meno alla parte atletica e più bilanciata con la fase tecnico e tattica: «da una parte sono cambiate le metodologie di lavoro, ora con i nuovi metodi si è velocizzato l’iter ma ad inizio campionato non si ha la migliore condizione da subito. Poi tra chi ha giocato la stagione di beach soccer, e chi più navigato ha proseguito un proprio piano di allenamento, il pensiero va magari ai più giovani che di estate si concedono qualche distrazione in più».

Dopo il passato girone C in Prima Categoria, saliti di livello si rimarrà ad affrontare compagini della parte centromeridionale calabrese, con il tecnico biancoverde a valutare pro e contro: «conosco il livello tecnico del girone A, ma abbiamo accolto con entusiasmo l’idea anche di confrontarci nel B. Avremmo qualche trasferta più lunga, ma la preparazione delle gare dovrà essere comunque accurata come sempre lavorando bene in settimana. Crediamo che Catanzaro Lido, Cinquefrondese e Palmese possano essere candidate ad un campionato di vertice, poi ogni stagione può emergere una sorpresa».

Domenica prossima intanto si inizia già a fare sul serio: «anche in Coppa Italia dovremmo cercare di scendere in campo per la vittoria, non saremmo al massimo della condizione fisica e tattica, avendo cambiato 15 elementi su 23 a disposizione».