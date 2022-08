Sport

Basket, volley e beneficenza per il weekend di sport al CoolBay Resort foto

Seila Beach Sport in favore dell’associazione “Susan Komen” a favore della ricerca contro il cancro al seno, Nibiru Events dell’associazione “Sports Around The World” che costruisce campi da basket in Africa.

Ancora weekend di sport al CoolBay Resort. Venerdì e sabato scorsi oltre ad essersi tenute le fasi finali del torneo di basket rinviate causa maltempo il 7 agosto scorso, si sono svolte anche due iniziative benefiche organizzate sempre in sinergia da Seila Beach Sport, Nibiru Events ed Improving, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Calabria. Per ciò che riguarda le fasi finali di basket (del 7 agosto) recuperate, la classifica finale ha visto il seguente piazzamento: al 1° posto il terzetto Bosone-Saladino-Giudice, al 2° Giampà-Giampà-Miscimarra e al 3° Grande-Viterbo-Carchedi-Lazzarotti (i premi finali prevedevano 1° posto cena presso “Coolbay Beach & Pool”, 2° posto aperitivo presso “Seila Beach Club Marinella”, 3° posto drink offerto da “Ex Trappeto”) Foto 4 di 4





Quanto alle iniziative benefiche: Seila Beach Sport ha organizzato dei tornei di beach volley il cui ricavato è stato devoluto all’associazione “Susan Komen” a favore della ricerca contro il cancro al seno. Mentre Nibiru Events con l’organizzazione di tornei di basket ha devoluto il ricavato all’associazione “Sports Around The World” che costruisce campi da basket in Africa. In merito a quest’ultimo i premi finali prevedevano 1° posto cena di pesce presso “Coolbay Beach & Pool”, 2° posto cena presso “Sushi-ii”, 3° posto cena presso “Spizzicando”: al 1° posto si è classificato il terzetto Mazza-Mammoliti-Almagno, al 2° posto il terzetto Petrosino-Giudice-Nicotera e al 3° posto il terzetto Greco, Alparone, Verso.

