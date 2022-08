Tornerà ad avere la fascia di capitano al braccio Marco Foderaro, uno dei primi confermati in casa Vigor Lamezia subito dopo l’ufficialità del ripescaggio in Promozione.

«Una bella esperienza anche quella passata, abbiamo disputato un ottimo campionato e vanno ringraziati anche i compagni che non sono stati confermati ma sono stati importanti come coloro i quali sono rimasti» commenta l’esperto mediano, che valuta anche le difficoltà ora del salto di categoria: «un livello superiore che cambia tanto. Lo scorso anno per me è stato un rientro non facile dopo l’operazione subita al legamento crociato, dovendo quindi tornare in campo lentamente senza preparazione ed il giusto allenamento di squadra. Personalmente lavoravo poi fuori regione, quindi mi allenavo da solo per poi tornare a Lamezia il venerdì e giocare la domenica. Questa stagione è cambiato molto quindi, sono contento di come abbiamo approcciato questa nuova fase di preparazione, sperando di iniziare subito bene».

Una conferma arrivata in linea di massima già a fine stagione, ma che come tutto il mercato biancoverde era rimasta in stand-by in attesa dell’ufficializzazione di quale sarebbe stato il campionato di competenza: «siamo rimasti in contatto con il direttore fin dal termine della stagione, la mia permanenza in biancoverde non dipendeva dalla categoria perché comunque mi ero trovato bene anche lo scorso anno. Vedere quella tifoseria in Prima Categoria non è da tutti, ma credevo fortemente nel salto in Promozione anche perché una società come la Vigor Lamezia non poteva rimanere ancora per molto in Prima Categoria».

Si tornerà nuovamente nel reggino, campi fatali nel finale di stagione la scorsa stagione, con il girone B di Promozione che per Foderaro avrà le insidie note: «sarà un girone difficile, di più rispetto a quello nord, bisogna lavorare e rimboccarsi le maniche da subito. La squadra c’è, potremmo dire la nostra fino alla fine».